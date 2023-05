Mehrere Autoscheiben in Neu-Ulm eingeschlagen: Polizei sucht Zeugen

In Neu-Ulm und den Stadtteilen Pfuhl und Offenhausen häufen sich eingeschlagene Scheiben und andere Beschädigungen an Autos. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Seit Oktober vergangenen Jahres kommt es in Neu-Ulm vermehrt zu Sachbeschädigungen an parkenden Autos. Wie die Polizei mitteilt, wurden von Oktober bis Mai im Stadtgebiet Neu-Ulm sowie in Offenhausen und Pfuhl, mit 14 Fällen eine überdurchschnittliche Anzahl solcher Vergehen registriert.

Meist seien dabei die Fahrzeugscheiben mit Steinen oder anderen Gegenständen von Unbekannten eingeworfen worden, wobei ein Gesamtschaden von rund 5000 Euro entstanden sein soll.

Weil bisher in keinem der Fälle eine Verantwortliche oder ein Verantwortlicher ermittelt werden konnte, bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Wer in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen hat, erreicht die Polizeiinspektion Neu-Ulm unter 0731/80130. (AZ)