Neu-Ulm

vor 50 Min.

Eis aus dem Drive-in: Pfuhler Eismanufaktur plant neuen Produktionsstandort

Lokal Noch stellt Mario Scavone sein Eis in Pfuhl im Keller seines Elternhauses her. Doch die Produktion platzt aus allen Nähten. Ein neuer Standort ist geplant, samt Drive-in.

Von Michael Kroha

Es ist heiß. Egal, ob Schokolade, Vanille oder Pistazie - Eis dürfte dieser Tage vermutlich so begehrt sein wie selten. Doch die Nachfrage nach Speiseeis hat nicht erst mit der aktuellen Hitzewelle zugenommen. In der Pfuhler Eismanufaktur von Mario Scavone merkt man das schon seit Längerem. Im Zuge der pandemiebedingten Lockdowns hat der 44-Jährige reagiert und sich breiter aufgestellt. Inzwischen gibt es sein Eis nicht nur in der Eisdiele in der Leipheimer Straße, auch andere Eisdielen und sogar regionale Supermärkte haben es im Sortiment. Doch jetzt platzt die Produktion im Keller seines Elternhauses aus allen Nähten. In Langenau soll deshalb ein neuer Standort entstehen - samt Drive-in zum Eisholen.

