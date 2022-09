Eissportanlage des Donaubads startet reduziert in die neue Saison

Ja, auch hier gibt es Energiesparmaßnahmen, wie sie auch für die gesamte Anlage des Erlebnisbades gelten. So soll die Saison ab 1. Oktober ablaufen.

Kommenden Samstag, 1. Oktober startet die Eissportanlage des Donaubads in die neue Saison. Sie steht unter dem Stern der Energiesparmaßnahmen, die auch für die gesamte Anlage des Erlebnisbades gelten.

Die guten Nachrichten: ein Basisangebot wird geschaffen. Auch alle vier Eisport-Vereine können ihren Sport und ihren Ligabetrieb weiterbetreiben – der Eissport für Kinder und Jugendliche bleibt also erhalten.

Wie bei den Energiesparmaßnahmen für die ganze Donaubad-Anlage vor rund zwei Wochen schon verkündet, muss auch die Eissportanlage in der nun beginnenden Eis-Saison Abstriche machen. Davon betroffen ist die Außeneisfläche. Sie wird für diese Saison nicht in Betrieb genommen. Grund sind die Energiesparmaßnahmen, wonach beide Städte eine Energieeinsparung von 20 Prozent vorgegeben haben.

Die Eissport-Halle in Neu-Ulm bleibt offen

Geöffnet wird dagegen die Eissport-Halle. Hier wird die Eistemperatur lediglich etwas weniger kalt eingestellt. „Klar ist uns, dass nicht jeder oder jede zu jeder Zeit auf die Eisfläche gehen kann, die Vereine haben ihre berechtigten Eiszeiten, und dazwischen gibt es Möglichkeiten für die Allgemeinheit, den sogenannten "Öffentlichen Lauf" in der Eishalle zu nutzen, der in dieser Saison nur von Freitag bis Sonntag (Ausnahme sind Feiertage & Ferien) und eben ständig zu verschiedenen Zeiten stattfinden wird“, sagt Sabine Gauß, Geschäftsführerin der Donaubad Ulm/Neu-Ulm GmbH. Die entsprechenden freien Eislaufzeiten können bei uns auf der Homepage donaubad.de eingesehen werden.

Das kostet der Eintritt

Die Eintrittspreise bleiben erhalten – wie vor Corona – mit 3,50 Euro für Kinder, 4,50 Euro für Ermäßigte, 5,50 Euro für Erwachsene und 13,00 Euro für Familien. Eine Dauerkarte werde in dieser Saison nicht angeboten, dafür wieder eine 10er-Karte – hier werden nur acht der zehn Eintritte bezahlt. Der Eis-Kiosk ist auch in dieser Saison geöffnet, ebenfalls der Schlittschuhverleih, der Schuhe in allen gängigen Größen anbietet. Wenn es die Energie-Lage erlaube, werde auch wieder die populäre Eis-Disco angeboten. Der Saunabetrieb läuft trotz Temperaturminderung in den Saunen normal.

Die größte Freizeitanlage der Region hat noch einigermaßen Glück bei den angesprochenen Energiesparmaßnahmen, denn Herzstück der Energieversorgung des Donaubads ist ein eigenes Blockheizkraftwerk (BHKW). Dieses versorgt die gesamte Freizeitanlage mit der benötigten Wärme. Zusätzlich erzeugt es rund 80 Prozent des Strombedarfs. Darüber hinaus werden im Normalbetrieb täglich rund 9.000 Kilowattstunden Strom ins öffentliche Stromnetz eingespeist. (AZ)