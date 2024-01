Eklat in Unterkunft: 29-Jähriger schlägt mehrmals zu und bespuckt Polizisten

Mehrmals soll ein 29-Jähriger seinem Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Auch gegenüber der Polizei soll er sich aggressiv verhalten haben.

In einer Arbeiterunterkunft in Neu-Ulm ist nach Polizeiangaben am am Dienstagabend zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Hierbei soll ein 29-Jähriger seinen Kontrahenten mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, wie die Polizei mitteilt.

Gegenüber der hinzugerufenen Streife habe der Geschädigte keine Verletzungen geltend gemacht, heißt es. Der 29-Jährige aber soll sich ihm Verlauf gegenüber den Beamten unkooperativ und aggressiv verhalten haben. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung wurde der Mann in Gewahrsam genommen.

Beim Transport dorthin sei es zu einem tätlichen Angriff gegen die Beamten gekommen, heißt es. Der 29-Jährige habe in Richtung der Polizisten gespuckt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet. (AZ)