Fahrräder in Pfuhl, Offenhausen und Thalfingen gestohlen

Mehrere Fahrräder sind jüngst im Raum Neu-Ulm gestohlen worden. In einem Fall war der Besitzer nur fünf Minuten weg.

Mehrere Fahrräder in Neu-Ulm und Elchingen sind jüngst gestohlen worden. Darüber berichtet die Polizei.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag stellt gegen 0 Uhr ein 19-Jähriger sein Trekkingrad an einer Hauswand in der Eichenstraße in Elchingen ab. Der Heranwachsende kehrte fünf Minuten später zu der Stelle zurück, an der er sein Fahrrad abgestellt hatte. In der Zwischenzeit wurde dieses bereits entwendet.

Mountainbike aus Garage in Pfuhl gestohlen

In der Pfuhler Straße in Offenhausen wurde ein Mountainbike der Marke Giant in der Nacht von Montag auf Dienstag aus dem Innenhof gestohlen. Ein Fahrrad der Marke Prince wurde im Zeitraum von Dienstag, 17 Uhr, bis Mittwoch, 15.30 Uhr, aus einer unversperrten Garage in der Sonnenstraße in Pfuhl entwendet.

In Blaustein-Klingenstein wurden, wie berichtet, in der Nacht zum Montag gleich mehrere hochwertige Mountainbikes binnen einer Nacht aus Schuppen und Garage gestohlen. Auch hier ermittelt nun die Polizei. (AZ)