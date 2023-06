Geldbeutel beim Einkaufen im Supermarkt gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Selber Tag, nahezu selber Diebstahl: Zwei Frauen in Neu-Ulm und Elchingen ist der Geldbeutel beim Einkaufen in einem Supermarkt gestohlen worden.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Diebstahl in Neu-Ulm am Donnerstag in der Zeit von 11.50 bis 12.10 Uhr. Eine 55-Jährige befand sich in einem Supermarkt in der Wegenerstraße. Die Frau habe ihre Einkaufstasche an ihren Einkaufswagen gehängt und ließ ihren Geldbeutel darin liegen. Ein bislang unbekannter Täter entwendete in einem unachtsamen Moment der Frau den Geldbeutel aus der Tasche.

Im Fall Elchingen, der sich laut Polizei ebenfalls am Donnerstag im Zeitraum von 15 bis 15.15 Uhr ereignet hat, befand sich eine 68-Jährige Frau in einem Supermarkt in der Nersinger Straße. Während sie beim Einkaufen war, wurde ihr durch einen bislang unbekannten Täter die Geldbörse aus der mitgeführten Handtasche entwendet.

Die Polizeiinspektion Neu-Ulm nahm zu beiden Fällen die Ermittlungen auf. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)