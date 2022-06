Achtung, Schleudergefahr: Zwei schwere Aquaplaning-Unfälle im Raum Neu-Ulm

Auf der A8 und auf der B28 kommt es zu schweren Aquaplaning-Unfällen, in einem Fall kommt es zu einer Sperrung. Ein dritter Unfallfahrer flieht.

Zweimal sind am Dienstag Autofahrer mit ihren Fahrzeugen gegen die Leitplanken gekracht, beide Male beziffert die Polizei den Schaden auf rund 11.000 Euro. In einem Fall blieb ein Teil der Autobahn zeitweise gesperrt. Ein dritter Unfallfahrer floh.

Bei einem Unfall am Dienstagabend auf der A8 zwischen den Anschlussstellen Oberelchingen und Ulm/Ost wurde ein Wagen frontal in die Leitplanken geschleudert. Der Fahrer blieb unverletzt. Der 20-Jährige war auf dem linken der beiden Fahrstreifen in Richtung Stuttgart unterwegs, wechselte auf nasser Fahrbahn die Spur nach rechts und geriet dabei ins Schleudern. Sein Auto krachte zunächst gegen die Mittelschutzplanke, drehte sich anschließend um die eigene Achse und kollidierte dann mit der Schutzplanke rechts der Fahrbahn. Der demolierte Wagen musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden gibt die Autobahnpolizei Günzburg mit etwa 11.000 Euro an. Der rechte Fahrstreifen in Richtung Stuttgart wurde bis zum Ende der Aufräumarbeiten gesperrt.

Unfälle auf A7, A8 und B28 unweit von Neu-Ulm

Bereits am Nachmittag desselben Tags war ein 40-Jähriger mit seinem Wagen auf der B28 zwischen der Anschlussstelle Neu-Ulm/Mitte und dem Dreieck Neu-Ulm in Richtung Hittistetten unterwegs, als Starkregen einsetzte. Auf dem linken Fahrstreifen geriet das Auto nach Aquaplaning außer Kontrolle, drehte sich und krachte gegen die Mittelschutzplanke. Der Autofahrer kam mit dem Schrecken davon, sein Wagen musste abgeschleppt werden.

In einem dritten Fall floh der Unfallfahrer. Nachdem auf der A7 zwischen der Anschlussstelle Nersingen und dem Kreuz Ulm/ Elchingen ein Wagen gegen die dortigen Leitplanken gefahren war, ermittelt die Autobahnpolizei Günzburg wegen unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle.

Ebenfalls am Dienstag, etwa gegen 18.20 Uhr, wurde der Polizei ein beschädigter Kleinwagen auf dem Seitenstreifen in Richtung Würzburg gemeldet. Mindestens ein weiteres Auto soll ebenfalls an der Unfallstelle angehalten haben. Bis zum Eintreffen der Polizeistreife hatten sich die Fahrzeuge entfernt, eine Unfallmeldung des Unfallverursachers war nicht eingegangen. Die Mittelschutzplanke war beschädigt, wobei der Schaden rund 1400 Euro betragen dürfte. Wegen am Unfallort gefundener Fahrzeugteile geht die Autobahnpolizei davon aus, dass ein schwarzer Fiat Panda der Unfallwagen war. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Günzburg unter Telefon 08221/919-311 entgegen. (AZ)