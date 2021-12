Neu-Ulm/Elchingen

vor 26 Min.

"The Flying Coffee": Wie ein Elchinger in Ulm/Neu-Ulm ein mobiles Café betreibt

Plus Das in Hessen entstandene Konzept "The Flying Coffee" hat jetzt in der Region den ersten Lizenzpartner. Der Elchinger Alexander Reckt sieht großes Potenzial - nicht zuletzt wegen Corona.

Von Oliver Helmstädter

Die Idee ist einfach: Dort, wo es weit und breit keine Heißgetränke gibt, soll es künftig welche geben. Auf Autobahnparkplätzen, in der Friedrichsau, Baustellen oder gar Friedhöfen. Der Elchinger Alexander Reckt ist der erste regionale Lizenznehmer des erst dieses Jahr entstandenen Gastro-Konzepts "The Flying Coffee" und erfüllt sich damit einen Traum.

