Neu-Ulm

vor 33 Min.

Eltern-Taxis und andere Gefahren: Die Polizei kontrolliert den Schulweg

Im Rahmen einer bundesweiten Aktion fand eine Polizeikontrolle an der Mark-Twain-Schule in Neu-Ulm statt.

Plus An der Mark-Twain-Grundschule in Neu-Ulm kontrolliert die Polizei den Verkehr. Im Fokus stehen Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen.

Von Wilhelm Schmid

Ecke Grethe-Weiser-/Romy-Schneider-Straße, kurz nach 7.30 Uhr an einem „gewöhnlichen“ Schultag: In weniger als einer Viertelstunde beginnt der Unterricht in der Mark-Twain-Grundschule, und vor dem Schulhaus ist einiges los: Kinder mit großen Schulranzen auf dem Rücken gehen in Gruppen in Richtung Schuleingang und auf den beiden Straßen herrscht Hochbetrieb. Der übliche Berufsverkehr rollt, Schulbusse lassen ihre Fahrgäste aussteigen, dazwischen kurven Fahrräder auf Gehwegen und Fahrbahnen, und nicht zuletzt stauen sich die „Elterntaxis“. Doch heute verläuft alles vermutlich geordneter als sonst, denn an den Straßenrändern zwischen der Straßenbrücke Wileystraße und dem Schulhaus stehen zahlreiche Frauen und Männer mit weißen Schirmmützen und gelben Warnwesten.

Darum geht es bei der Aktion der Polizei in Neu-Ulm

Die Polizei schlägt mit ihrer Anwesenheit gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Denn einerseits steht die bundesweite Aktion „Rücksicht im Blick“ auf dem Programm, und andererseits liegt ein zweiter Schwerpunkt auf dem bayerischen Motto „Sicher zur Schule, sicher nach Hause“. An den Zebrastreifen gibt es Lob oder Tadel, wenn ein Radfahrer diesen benutzt. Denn wer dort mit dem Fahrrad die Straße überqueren will, muss absteigen, um die kleinen Fußgänger nicht zu gefährden. „Gut gemacht“, lobt eine Polizistin einen Radler, der nach dem Zebrastreifen gerade wieder sein Stahlross besteigt. Und der bedankt sich mit erhobenem Daumen, ehe er in Richtung einer der weiterführenden Schulen in der Umgebung davonfährt.

