Ende der Großbaustelle: Reuttier Straße ab Samstag wieder frei für den Verkehr

Zwei Jahre lang war die Reuttier Straße in Neu-Ulm eine Großbaustelle. Um drei Monate früher fertig zu werden als geplant, kam es die vergangenen drei Wochen zu einer Vollsperrung. Die soll nun am Samstag, 31. August, aufgehoben werden, wie ein Sprecher der Neu-Ulmer Stadtverwaltung auf Nachfrage unserer Redaktion am Freitag mitteilt. Gegen 9 Uhr könne der Verkehr wieder fließen, heißt es. „Pünktlich zum Töpfermarkt“, so der Sprecher. Der beginnt um 10 Uhr. (AZ/krom)