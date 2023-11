Endlich Premiere: "Hey Neu-Ulm" erklingt zum ersten Mal

Die Musikschule Neu-Ulm bietet jungen Liedermachern eine Bühne. Nebenbei feiert auch ein besonderer Song Premiere.

Das Haupt-Event des Songwriter-Abends der Musikschule Neu-Ulm beim medizinischen Zertifizierungsunternehmen Onkozert war die Uraufführung der Stadt-Hymne "Hey Neu-Ulm", geschrieben vom stellvertretenden Musikschulleiter Jens Blockwitz, von der Songwriterin Corinna Schneider und einem Songwriting-Team aus Schülerinnen und Schülern der Musikschule. Davor aber gab es jede Menge frischer, junger und handgemachter Songs.

Darum geht's in der neuen Stadt-Hymne

Der Neu-Ulm-Song, der nun bei verschiedenen Ereignissen in der Stadt aufgeführt werden soll, ist eine fiktive Fahrt durch Neu-Ulmer Stadtteile und schildert Neu-Ulm aus lässiger Sicht, begonnen im Wiley. Es geht in den Strophen vom Dietrich-Kino zum Glacispark und der Glacis-Galerie zu den Badeseen und natürlich auch der Musikschule. Der Brückenschlag nach Ulm gelingt über die gemeinsam gefeierten Feste über die Donau hinweg und auf ihr, während der Lebkuchenduft im Herbst, der von Süden her nach Neu-Ulm zieht, wieder etwas spezifisch Neu-Ulmerisches ist. Alle Stadtteile finden in einem Chorus ihre Erwähnung. Die Uraufführung einte Musikschülerinnen und -schüler mit Wurzeln in den verschiedensten Ländern der Welt.

Vor der Premiere hatte Jens Blockwitz ein Singer-Songwriter-Konzert arrangiert, an dem eine ganze Reihe junger – und ein nicht mehr so junger – Liedermacher teilnahmen: In den meisten Songs, die die Ulmerin Jessica Thiel, Bunny Riot aus Neu-Ulm, Florentina aus Oberhausen, die Neu-Ulmer Schüler Anastasia Miller und David Pho und Saly aus Laupheim geschrieben hatten und präsentierten, ging es um den Höhenflug der Gefühle, um Verliebtheit und deren Zerbrechen. Der Bad-Saulgauer Liedermacher Johannes Koch, mit 41 Jahren fast außer Konkurrenz in der jungen Riege, sang Songs um den Erhalt der Umwelt und das Lebensgefühl, Vater zu sein.