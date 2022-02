Endlich weg von den Drogen: So berät Drob Inn in Neu-Ulm Süchtige

Plus Manchmal müssen erst andere Probleme gelöst werden, bevor Abhängige ihre Drogensucht loswerden wollen. Wie die Beratungsstelle Drob Inn in Neu-Ulm ihnen hilft.

Zwischen 400 und 500 Klientinnen und Klienten betreuen die Mitarbeiterinnen von Drob Inn im im Jahr. Sandra Heinzelmann ist Leiterin der Drogenberatungsstelle der Diakonie Neu-Ulm. Sie erklärt, wie Abhängige von illegalen Substanzen dort unterstützt werden.