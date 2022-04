Neu-Ulm

vor 25 Min.

Kommt eine Solarpflicht für Häuslebauer in Neu-Ulm?

Plus Der Klimaschutzbeirat will die Nutzung von Sonnenenergie in Neu-Ulm massiv ausbauen. Das würde nicht nur Firmen, sondern auch Privatleute betreffen.

Von Michael Ruddigkeit

Deutschlandweit könnte es bald eine Solarpflicht für gewerbliche Neubauten geben. So steht es zumindest im Koalitionsvertrag der Bundesregierung. Jede Firma, die ein neues Gebäude errichtet, müsste dann auf dem Dach eine Photovoltaik-Anlage installieren. Für Privatleute ist eine solche Verpflichtung auf Bundesebene nicht geplant. Allerdings können Kommunen diese in Eigenregie erlassen. Der neue Klimaschutzbeirat der Stadt Neu-Ulm hält dies für den richtigen Weg. Er empfiehlt eine kommunale Solarpflicht für den Wohnungsbau – unter bestimmten Voraussetzungen.

