Neu-Ulm

vor 32 Min.

Kind in die Türkei entführt: Haben die Behörden genug getan?

Lokal Das Kreisjugendamt Neu-Ulm hat seine Versuche eingestellt, das in die Türkei entführte Kind zurückzuholen. Warum die Pläne scheiterten.

Von Sebastian Mayr

Katrin Kesekamp hat alle Berichte über ihren entführten Sohn und die Gerichtsverfahren aufgehoben. Wenn er einmal zu ihr zurückkommt, will sie ihm zeigen, was wirklich passiert ist. Die 36-Jährige weiß ja nicht, was die Familie ihres Expartners über sie erzählt. Der Bub ist noch immer in der Türkei. Das Kreisjugendamt Neu-Ulm sollte seine Rückkehr organisieren. Doch die Behörde unternimmt nichts mehr.

