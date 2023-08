Neu-Ulm

Entscheidung steht: Bahnübergang Gerlenhofen soll geschlossen werden

Plus Pfeifende Züge am unbeschrankten Bahnübergang in Gerlenhofen nerven seit Wochen die Anwohner. Der Ferienausschuss des Neu-Ulmer Stadtrates hat nun entschieden, wie es weitergeht.

Von Ronald Hinzpeter

Draußen hat es 30 Grad, die Sonne scheint. Man sollte meinen, es gebe Schöneres, als an einem solch sommerlichen Tag freiwillig in einem Raum im Neu-Ulmer Rathaus zu sitzen. Doch an diesem Mittwoch, bei der Sitzung des Ferienausschusses sind die Zuschauerbänke voll. Die Stühle gehen aus. Der Grund: Auf der Tagesordnung steht ein Thema, das Menschen in Gerlenhofen seit Wochen quasi nicht mehr schlafen lässt. Nach mehreren schweren, zum Teil tödlichen Unfällen am unbeschrankten Bahnübergang pfeifen dort die Züge - Tag und Nacht.

Die Deutsche Bahn hatte das veranlasst, um die Sicherheit vor Ort zu erhöhen. Denn ein Umbau zu einem Bahnübergang mit Schranken kann erst 2025 erfolgen. Und andere Maßnahmen hatten zuvor nicht die erwünschte Wirkung erzielt. Zwei Neu-Ulmer Stadträte aus der Fraktion der Freien Wähler stellten zudem Anzeige bei der Polizei wegen Unterlassung der Verkehrssicherungspflicht.

