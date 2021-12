Er bediente sich an Verkaufsständen: Seriendieb aus Neu-Ulm ist gefasst

17 Mal soll er sich an Verkaufsständen in Nersingen, Bibertal und Holzheim bedient und die Kasse geplündert haben. Nun wurde ein Verdächtiger gefasst.

Mehrfach wurden in den vergangenen Wochen immer wieder landwirtschaftliche Betriebe und Privatpersonen bestohlen. Ein Täter hatte kleinere Verkaufsstände aufgesucht, Naturalien entwendet und die im Verkaufstand installierte "Vertrauenskasse" geplündert.

Der Gesamtentwendungsschaden beläuft sich auf einen hohen dreistelligen Betrag. Nach umfangreichen polizeilichen Ermittlungen konnten 17 Fälle von Diebstahl in Neu-Ulm, Nersingen, Bibertal, Holzheim und Vöhringen aufgeklärt werden. Bei dem Täter handelt es sich um einen bereits amtsbekannten 60-Jährigen.

Diebstahl im Landkreis Neu-Ulm: Polizei durchsucht Wohnung

Beamte der Polizeiinspektion Neu-Ulm nahmen den Mann am Donnerstagvormittag an seiner Arbeitsstelle fest, nachdem er an seiner Neu-Ulmer Wohnadresse nicht angetroffen werden konnte. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnte umfangreiches Beweismaterial zu den begangenen Taten aufgefunden werden. Bei den Ermittlungen stellte sich zudem heraus, dass der Mann in mehreren Fällen mit dem Auto zum Tatort fuhr, obwohl er keinen Führerschein besitzt. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen der Diebstähle und "Fahrens ohne Fahrerlaubnis" verantworten. Der 60-Jährige wurde nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. (AZ)