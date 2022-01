Neu-Ulm

vor 32 Min.

Er hat Neu-Ulms kleinen Kunstraum geleitet: Axel Städter verlässt die Putte

Plus Axel Städter hat drei Jahre lang junge, originelle, irritierende Kunst in der Neu-Ulmer Putte präsentiert. Wie es für ihn und den Kunstraum weitergeht.

Von Veronika Lintner

Noch einmal schlendert Axel Städter durch seine Putte - durch den Raum, den er drei Jahre lang mit Kunst bespielt hat. Die vorerst letzte Ausstellung, die der Memminger hier organisiert, geht zu Ende. "Ludwigsfeld - Wie wollten wir leben?" heißt die Schau und sie dreht sich um Geschichte und Leben eines Neu-Ulmer Stadtviertels. "Wunderbar, dass zum Abschluss meiner Zeit hier etwas sehr Lokales im Mittelpunkt stand", findet Städter. Ludwigsfeld in allen Formen der Kunst: Der junge Ulmer Architekt Jonas Dettler hat hier Betonblöcke platziert, die als Modelle für die Neu-Ulmer Hochhausstadt stehen. Von der Decke hängen Grafiken von geografischen Baublock-Fensterzeilen, in alten 60er-Jahre-Prospekten werden die Türmchen angepriesen als das Wohnen der Zukunft - und Schwarz-Weiß-Fotografien von heute zeigen die Realität. Der Reiz des Brutalismus, Neu-Ulmer Art. Dieser Abschied wirkt für die Putte, so wie man sie in Neu-Ulm kennt, fast schon bescheiden und still. Nach drei Jahren, die durchaus provokant, sicht- und hörbar und voller Farbe waren. Dabei strahlten sogar die beiden markanten Rundbogenfenster der Putte immer wieder bunt. Kunst auf kleinem Raum, aber mit Effekt: Städter verabschiedet sich jetzt als Leiter des Projektraums für junge, zeitgenössische Kunst.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen