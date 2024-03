Neu-Ulm

vor 48 Min.

Er sprach in der Kneipe mit dem Schwert-Angreifer: "normal und freundlich"

Jürgen Langenbacher saß in der Kneipe Bingo am Neu-Ulmer Donaucenter, als ein Mann mit einem Samuraischwert wahllos Gäste angriff.

Plus Nach der Attacke mit einem Samuraischwert empfängt das "Bingo" in Neu-Ulm wieder Gäste. Darunter der "Held", der den Täter überwältigte und einer, der kurz zuvor mit ihm plauderte.

Von Michael Kroha

Das Bingo in Neu-Ulm, in dem es am späten Mittwochabend zu einer brutalen und wohl wahllosen Schwert-Attacke auf Gäste kam, hat am Freitag wieder auf. Schon am Vormittag, kurz nach 11 Uhr, geht die erste Halbe über den Tresen. Ein Mann mit Mütze unterhält sich mit der Kellnerin. Es wirkt wie Alltag. Doch das ist es nicht. Das Wasser vor dem Lokal, mit dem die Blutspuren weggewischt wurden, ist noch nicht getrocknet. Vereinzelt lassen sich noch rote Tropfen erkennen. An der Eingangstür kleben die Reste des Polizeisiegels. "Mein Puls ist auf 200", sagt die Kellnerin, die hinter dem Tresen steht.

An dem Abend, als es passierte, hatte sie keinen Dienst. Und dennoch: Wenn die Tür aufgeht und jemand Fremdes hereinkommt, stocke ihr der Atem. Wie es zu diesem Angriff kommen konnte, warum jener 28-Jährige das getan haben soll, ist für sie ein Rätsel. Sie könne nur bestätigen, was schon der Betreiber des Bistros am Donnerstag im Gespräch mit unserer Redaktion sagte: "Das war kein Stammgast."

