Er war ein echtes Pfuhler Urgestein: Gerhard Hillmann ist tot

Plus Der frühere CSU-Stadtrat engagierte sich jahrzehntelang für die Belange der Bürgerinnen und Bürger. Nun ist er im Alter von 87 Jahren gestorben.

Gerhard Hillmann ist tot. Mit ihm verliert die Stadt Neu-Ulm eine kommunalpolitisch herausragende Persönlichkeit und einen sehr engagierten, streitbaren Bürger, der sich für zahlreiche politische und humanitäre Belange einsetzte. Nach kurzer schwerer Krankheit starb der 87-Jährige am vergangenen Donnerstag in seinem Heimatort.