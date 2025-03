Erfolgreiche "Stimmbildung im Chor" beim Iller-Roth-Günz-Sängerkreis

Über 180 Sängerinnen und Sänger aus den Mitgliedschören des Iller-Roth-Günz-Sängerkreises aus dem Landkreis Neu-Ulm sowie sieben Chorleiter/-innen konnte die Vorsitzende des Iller-Roth-Günz-Sängerkreises, Gisela Kloos-Prantner, an zwei Tagen im Februar zu den Stimmbildungstagen in der Aula der Grundschule in Neu-Ulm/Pfuhl begrüßen.

Musikpädagogin Helen van Almsick von der Musikakademie Marktoberdorf verstand es sehr unterhaltsam und durch hochinteressante Aufnahmen aus der Computertomographie unterstützt, die drei wichtigsten Grundregeln „Haltung“, „Atmung“ und „Artikulation“, die für ein fehlerfreies und trotzdem entspanntes Singen essentiell sind, zu vermitteln.

Jeweils drei intensive Probestunden waren wie im Fluge vorbei. Ein hervorragender Workshop, aus dem die begeisterten Sängerinnen und Sänger viel für ihre Probenarbeit in den Heimatchören mitnehmen konnten. Die Ankündigung der Vorsitzenden Gisela Kloos-Prantner, dass dieser Grundschulung zu Beginn des nächsten Jahres ein entsprechender Aufbaukurs mit Frau van Almsick folgen wird, wurde mit großem Applaus bedacht.

