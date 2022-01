Erich Schwegler aus Weißenhorn gewinnt den Leserfotowettbewerb 2021

Zwei Weißenhorner und ein Neu-Ulmer sicherten sich die ersten drei Plätze beim diesjährigen Leserfotowettbewerb unserer Redaktion.

Bilder von Kirchen, Seen, Wäldern und noch vielem anderen kamen bei unserer Redaktion an. 2021 haben sich zahlreiche Leserinnen und Leser an unserem Leserfotowettbewerb beteiligt. Jede Woche konnten sie bis zu drei Fotos aus der Region einsenden und eine Jury aus drei Redaktionsmitgliedern entschied, welches das schönste ist.

52 Bilder Leserfoto-Wettbewerb: Das sind die bisherigen Wochensieger 2021 Foto: Erich Schwegler

Mit acht Wochensiegen holte Erich Schwegler aus Weißenhorn den Jahressieg beim Leserfotowettbewerb 2021. Den zweiten Platz teilen sich Helmut Moßner aus Weißenhorn und Markus Will aus Neu-Ulm. Sie schossen jeweils sechs Mal das Leserfoto der Woche. Alle drei Sieger werden demnächst in unserer Zeitung vorgestellt.

Im Jahr 2022 pausiert der Leserfotowettbewerb. Trotzdem können Sie schöne Fotos aus der Region weiterhin an unsere Bildredaktion schicken: alexander.kaya@nuz.de