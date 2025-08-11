Erneute Baustelle in Offenhausen: Augsburger Straße für knapp zwei Wochen gesperrt

Die Augsburger Straße im Neu-Ulmer Stadtteil Offenhausen wird ab Montag, 18. August, für knapp zwei Wochen für den Verkehr voll gesperrt. Das teilte die Stadtverwaltung am Montag mit. Der Grund sind offenbar Probleme mit dem vor etwa neun Jahren verbauten Belag im Bereich der dortigen Bushaltestelle.

Von September bis Dezember 2016 kam es auf der Augsburger Straße in Offenhausen schon einmal zu erheblichen Behinderungen wegen einer Baumaßnahme. Der gesamte Bereich zwischen der Heinrich-Heine-Straße und dem Kreisverkehr an der Kammer-Krummen-Straße wurde erneuert. Überflüssig gewordene Fahrbahnflächen wurden entsiegelt und neue Grünflächen hergestellt.

Baustelle in Offenhausen: Betonfugen an der Bushaltestelle Roseggerstraße machen Probleme

Im Bereich der Haltestelle „Roseggerstraße“ wurde damals eine Betondecke verbaut. Hier aber gibt „Probleme mit den Fugen“, wie Stadtsprecherin Sebastian Kaida auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt. Jene „Probleme mit den Fugen“ sollten offenbar schon einmal behoben werden. Im März und im Oktober 2021 kam es im Bereich der Bushaltestelle bereits zu Ausbesserungsarbeiten an den Betonfugen. Durch die damalige Sanierung sollten die Geräusche beim Überfahren der Betonplatten verringert werden. Offensichtlich mit nicht wirklich nachhaltigem Erfolg. Die Betondecke soll nun durch einen Belag in Asphaltbauweise ersetzt werden.

Der Bereich der Augsburger Straße zwischen Ortsstraße/Heinrich-Heine-Straße und Kammer-Krummen-Straße wird gesperrt. Foto: Alexander Kaya (Archivbild)

Für die Arbeiten muss die Augsburger Straße erneut im Bereich zwischen dem Kreisverkehr Kammer-Krummen-Straße und der Ortsstraße/Heinrich-Heine-Straße für den Durchgangsverkehr voll gesperrt werden. Die anliegenden Grundstücke seien erreichbar, es müsse aber mit Behinderungen gerechnet werden, heißt es. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Freitag, 29. August.

Augsburger Straße in Offenhausen gesperrt: So wird der Verkehr umgeleitet

Die weiträumige Umleitung erfolgt über das Industriegebiet im Starkfeld. Der örtliche Verkehr kann die Baustelle über die Kammer-Krummen-Straße, die Offenbachstraße und die Ortsstraße umfahren. Die Haltestelle „Roseggerstraße“ ist für die Dauer der Arbeiten gesperrt. Als Ersatz wird die Haltestelle „Ortsstraße“ angefahren. Die Stadt Neu-Ulm bittet um Verständnis für mögliche Behinderungen während der Bauzeit.

Was die erneute Maßnahme kostet und inwiefern damals involvierte Firmen in Regress genommen werden können oder sogar noch Rechtsstreitigkeiten laufen, konnte der Stadtsprecher am Montag zunächst nicht in Erfahrung bringen. (AZ/krom)