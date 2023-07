Neu-Ulm

vor 17 Min.

Erneuter Brand in Kleingartenanlage: Laubeninhaber kommt ins Krankenhaus

Vergangene Woche hatte es in der Kleingartenanlage "Jakobsruhe" gebrannt. Am Mittwoch brannte es in der Anlage am Efeuweg in Neu-Ulm.

In einer Kleingartenanlage in Neu-Ulm hat es in einer Gartenlaube gebrannt. Die Feuerwehr rückte an. Der Inhaber der Laube kam ins Krankenhaus.

Erneut hat es in Neu-Ulm in einer Kleingartenanlage gebrannt. Betroffen war dieses Mal jedoch nicht die Anlage "Jakobsruhe", sondern die am Efeuweg zwischen Reuttier Straße und B10. Wie die Polizei mitteilt, kam es zum Brand, weil ein 56-jähriger Inhaber einer Gartenlaube am Mittwochmorgen das Essen auf dem Gasherd vergessen hatte. Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten an und löschten das Feuer. In der Laube entstand laut Polizei ein Brandschaden in Höhe von 5000 Euro. Der Inhaber wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst in die Donauklinik gebracht, da er Rauch eingeatmet hatte. Aufgrund des verursachten Brandes muss der Verursacher nun mit einem Bußgeld rechnen.



Anfang vergangener Woche war es in der Kleingartenanlage "Jakobsruhe" zu einem Großbrand gekommen. Neun Hütten wurden dabei komplett zerstört. Die genaue Brandursache war hier noch unklar. Für eine vorsätzliche Brandstiftung liegen der Polizei nach eigenen Angaben aber keine Hinweise vor. (AZ)

