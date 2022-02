Erneuter Unfall auf B10: 22-Jähriger schleudert mit Auto gegen Leitplanke

Auf der B10 bei Neu-Ulm kam es in der Nacht zum Dienstag erneut zu einem Unfall. Ein 22-Jähriger war mit seinem Auto gegen die Leitplanke geschleudert.

Zu einem Unfall mit rund 7000 Euro Sachschaden ist es in der Nacht auf Dienstag in Neu-Ulm auf der B10 gekommen. Ein 22-Jähriger war nach Angaben der Polizei mit seinem Wagen gegen die Leitplanke geschleudert.

Der Mann war gegen 23.30 Uhr von der Europastraße kommend über den Einfädelungsstreifen auf die B10 in Richtung Ulm aufgefahren. Beim Beschleunigen geriet das heckgetriebene Auto außer Kontrolle und krachte in die Mittelschutzplanken. Zur Absicherung der Unfallstelle war die Feuerwehr aus Neu-Ulm am Einsatzort. Der demolierte Wagen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Nur wenige Stunden zuvor hatte es auf der B10 bei Neu-Ulm ebenfalls einen Unfall gegeben. Hierbei wurden jedoch vier Menschen mittelschwer verletzt. Die Bundesstraße war nach dem Frontalzusammenstoß mehrere Stunden lang gesperrt. Der Unfall löste im Netz eine Debatte aus: Wie gefährlich ist die Baustelle zwischen Neu-Ulm und der A7-Anschlussstelle Nersingen? (AZ)