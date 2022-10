Erneuter Vandalismus-Vorfall an Grundschule Reutti: Polizei sucht Zeugen

Es ist bereits der vierte Vandalismus-Vorfall an der Grundschule Reutti binnen fünf Monaten. Die Polizei sucht wieder einmal Zeugen.

Erneut vermeldet die Polizei einen Vandalismus-Vorfall an der Grundschule in Reutti. Doch anders als bei den vorangegangenen Fällen hält sich die Schadenssumme dieses Mal in Grenzen. Die Schadenshöhe soll sich nach Polizeiangaben auf etwa 500 Euro belaufen.

Demnach soll ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum von Freitag, 7. Oktober, 21 Uhr, bis Montag, 10. Oktober, 8 Uhr, eine Jalousie am Schulgebäude durch einen Tritt beschädigt haben. Ferner wurden zwei Abfallbehälter umgeworfen, wenngleich hier kein Schaden stand. Zeugen, die sachdienliche Angaben hierzu machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/80130 zu melden.

Wie berichtet, kam es Mitte August, Ende Juli und bereits Mitte Juni schon einmal zu Vandalimus-Vorfällen an der Grundschule in Reutti. Mitte August wurde am Dach sowie an Oberlichtern ein Schaden von rund 15.000 Euro hinterlassen. Im Verlauf des Wochenendes vom 22. auf den 25. Juli wurde ein "erheblicher" Schaden von mehreren Tausend Euro angerichtet. Mitte Juni wurde eine Schranke beschädigt, der Schaden wurde auf 2000 Euro geschätzt. (AZ)