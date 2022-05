Eröffnung noch im Juni geplant: Neu-Ulm sucht Pächter fürs Edwins

Möglichst noch im Juni soll die Gastronomie am Edwin-Scharff-Haus an der Donau eröffnen. Bis 20. Mai können sich Gastronomen bei der Stadt bewerben.

Monate nach der Ankündigung ist es jetzt so weit: Das Restaurant Edwins im Edwin-Scharff-Haus der Stadt Neu-Ulm soll im Rahmen eines "Nutzungsvertrages/Bewirtungsvertrages", wie es in der Ausschreibung heißt, vergeben werden. Aber nur vorübergehend. Am 28. Februar im kommenden Jahr endet der Vertrag wieder.

"Pop-Up-Gastronomie" heißt eine solche Zwischenlösung auf Neudeutsch, die die Stadt in Kalenderwoche 24 oder 25 - also Anfang Juni - eröffnen will. Der Grund: Das in Teilen 40 Jahre alte Lüftungssystem muss, wie berichtet, dringend erneuert werden. Keine Kleinigkeit: im Haushalt sind dafür 2,6 Millionen Euro reserviert. Die Arbeiten sollen von März bis Oktober 2023 erledigt werden. In diesem Zeitraum muss auch der Innenraum des Edwins geschlossen werden. Eine Außengastronomie solle auch dann möglich bleiben.

Pächter für Edwin-Scharff-Haus-Gastronomie gesucht

Bis Freitag, 20. Mai um 12 Uhr haben Gastronomen jetzt noch Zeit sich zu bewerben. Gesucht wird laut Ausschreibung eine "erlebbare, Kunden-präsente und attraktive Pop-Up-Gastronomie, die das Veranstaltungserlebnis im Edwin-Scharff-Haus zusätzlich positiv prägt". Die Stadt erwartet vom Pächter des Restaurants mit 140 Plätzen im Innenraum ein "gelebtes Unternehmertum im Cateringmarkt mit deutlichem Bezug zum Handwerk im Gastronomieumfeld". Gewünscht wird eine erkennbar nachhaltige Ausrichtung des Unternehmens. Voraussichtlich drei Unternehmen sollen zu einem "Bietergespräch" am 30. Mai eingeladen werden. Für die Bewerbungen und auch die Präsentationen gibt es ein Punktesystem. Der Bewerber oder die Bewerberin mit den meisten Punkten erhält den Zuschlag. Die monatliche Mindestpacht beträgt 1.500 Euro - oder acht Prozent des Umsatzes.

Keine Auswirkung soll die kommende Ausschreibung auf die Uferbar haben. Seit Juni vergangenen Jahres verkauft hier der Gastronom Jürgen Pfeiffer (Café im Museum der Gartenkultur in Illertissen) Espresso, Sprizz und Co. Im Herbst dieses Jahres ist dann eine langfristige Neuvergabe des Restaurantbetriebes einschließlich des Caterings der Veranstaltungen des Edwin-Scharff-Hauses geplant. Ein erfolgreicher Pop-Up-Gastronom hat hier freilich beste Chancen.

Wann eröffnet das "Parkhotel Neu-Ulm by Stays" ?

Das Golden-Tulip-Hotel samt dem Lokal Edwins ist seit Oktober 2020 geschlossen. Der Betrieb der Gastronomie erfolgt losgelöst vom Betrieb des Edwin-Scharff-Hauses und des Hotels. Das Edwin.s wurde im Jahr 2013 letztmals umfangreich saniert. Pächter des Hotels war die Pleite gegangene „MAH Neu-Ulm Hotelbetriebsgesellschaft mbH“ mit Sitz in Neu-Ulm. Im April 2011 hatte die heutige Inhaberin die Bewirtschaftung des vorherigen Mövenpicks mit dem Verkauf der Immobilie übernommen. Besitzer des Hotels und neuer Betreiber ist die Anter-Group aus Düsseldorf. Das Restaurant gehört aber im Gegensatz zum Hotel der Stadt. Und die Anter-Group hat kein Interesse am Betrieb des Lokals. Wann das Hotel wiedereröffnet, ist unklar. Für kurze Zeit waren, wie berichtet, Buchungen ab 2023 auf der Homepage möglich. Doch das war wohl eher eine Panne als ein Hinweis auf ein Eröffnungsdatum des neuen "Parkhotel Neu-Ulm by Stays".