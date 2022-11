Eröffnung verschoben: Neue Rutschen im Donaubad werden Monate später fertig

Für November war die Eröffnung der neuen Rutschen im Donaubad geplant. Daraus wird nichts. Die Betreiber nennen die Gründe für die Verzögerung und das neue Datum.

Die Eröffnung der vier neuen Rutschen im Donaubad in Neu-Ulm war eigentlich für den November avisiert. Die aber muss nun verschoben werden, wie das Donaubad am Donnerstag bekannt gibt. Grund hierfür seien Lieferengpässe beim Stahl, wie der Rutschenbauer dem Neu-Ulmer Erlebnisbad mitgeteilt habe.

Insbesondere die Beschaffung der großen Stahlträger für den Bau des Rutschenturms hätten sich verzögert. Inzwischen sei das benötigte Material zwar eingetroffen. Mit dem Bau des Rutschenturms, der von außen an das Erlebnisbad angedockt wird, könne jetzt auch begonnen werden. "Durch die verspätete Lieferung wird eine Fertigstellung der Rutschenanlage in diesem Jahr aber nicht mehr erreicht. Und aufgrund der kalten Witterung in den Wintermonaten und durch die Feiertage über den Jahreswechsel kann es nach Aussage des Rutschenbauers zu weiteren Verzögerungen kommen", wird Donaubad-Geschäftsführer Jochen Weis in einer Mitteilung zitiert. Der Eröffnungstermin werde deshalb auf Februar 2023 verschoben. Ein genauer Termin stehe noch nicht fest.

Neue Rutschen im Donaubad in Neu-Ulm sollen spektakuläre Badeerlebnisse bieten

Das Spaßbad erhält vier neue Rutschen, die für teilweise spektakuläre Badeerlebnisse sorgen sollen. Ein Schweizer Unternehmen wurde dafür engagiert. Die insgesamt 400 Meter Rutschen kosten 3,5 Millionen Euro. Der Bund unterstützt das Vorhaben mit 1,44 Millionen Euro. Von den gut zwei Millionen Euro, die zur Finanzierung noch übrig bleiben, übernimmt Ulm zwei Drittel und Neu-Ulm eines. Die drei alten Rutschen waren deutlich in die Jahre gekommen. Sie stammen aus der "Gründerzeit" 1998, als das Bad noch "Atlantis" hieß und privat betrieben wurde.

Dem Bad-Betreiber sei bewusst, dass die Rutschen einen großen Teil der Attraktivität des Erlebnisbades ausmachen. "Da bitten wir unsere Badegäste um Verständnis, dass es in den nächsten Monaten weiterhin zu dieser Angebotseinschränkung kommt", so Weis weiter. Die derzeitige Energiekrise zwingt auch das Donaubad zu Sparmaßnahmen. Erste Einschränkungen gelten seit Ende September. Unter anderem wurde die Wasser- und Raumlufttemperatur um durchschnittlich zwei Grad herabgesenkt. Zudem wurden das Erlebnisaußen- und das Thermalaußenbecken geschlossen.

Neue Alternativen: Wie das Donaubad in Neu-Ulm trotzdem attraktiv bleiben will

Mit "alternativen Attraktionen" will das Bad versuchen, das Angebot insbesondere für die jungen Badegäste auszuweiten. Damit sei zum Beispiel die Aktion "Zeit für Spiel und Spaß im Erlebnisbad" gemeint. Seit Ende Oktober steht an schulfreien Tagen ein Hindernis-Parcours im Schwimmerbecken bereit, mehrere neue Spielgeräte sind im Wellenbecken aufgebaut. "Ein echtes Highlight" sei auch die VR-Taucherbrille (Virtual-Reality-Brille), mit der Badegäste bunte Unterwasserwelten im Donaubad erkunden können und damit an 3D-Walen oder -Schildkröten vorbeischwimmen. (AZ/krom)

