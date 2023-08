Erst streiten Kinder, dann die Mütter: Frau schlägt mit Handbesen zurück

In einer Gemeinschaftsunterkunft in Neu-Ulm ist ein Streit eskaliert. Zwei Frauen schlugen sich gegenseitig.

Zwei 31 und 37 Jahre alte Frauen sind am späten Dienstagabend in einer Gemeinschaftsunterkunft in Neu-Ulm in Streit geraten. In der Folge schlugen sie sich gegenseitig.

Wie die Polizei mitteilt, hatten sich zuvor die jeweiligen Kinder der beiden Frauen gestritten. Anschließend gerieten auch die zwei Bewohnerinnen der Unterkunft in Streit. Dabei soll die 31-Jährige der 37-Jährigen mit der Hand in den Nacken geschlagen haben. Daraufhin habe die 37-Jährige einen Handbesen genommen und damit zurückgeschlagen. Beide Streitparteien hätten dadurch keinerlei sichtbaren Verletzungen erlitten, heißt es.

Gegen die 31-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Gegen die 37-Jährige, aufgrund der Schläge mit dem Besen, ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. (AZ)