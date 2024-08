Erst Vollsperrung, dann Baustellen-Ende: So reagieren Unternehmer in der Reuttier Straße

Nach mehr als zwei Jahren Bauzeit sollte die fertige Reuttier Straße Ende 2024 „ein schönes Weihnachtsgeschenk“ werden. So hatte es Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger (CSU) kurz vor dem Baubeginn im Mai 2022 formuliert. Doch nun bekommen Verkehrsteilnehmer das Ende der Großbaustelle quasi schon in die Schultüte verpackt, statt unter den Christbaum gelegt: Statt im November soll die Baustelle bereits im September fertig werden. Möglich macht das eine knapp dreiwöchige Vollsperrung, die am Montag startet. Von betroffenen Gewerbetreibenden gibt es Lob, aber auch Tadel.

