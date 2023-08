Erstmalig in Neu-Ulm: Tiere dienen als Rasenmäher von städtischen Flächen

Plus Zwerg-Zebus sind seit kurzem im Stadtgebiet Neu-Ulm als Rasenmäher im Einsatz. Das sei nicht nur gut für die Natur, sondern auch für den Geldbeutel.

Vergleichbares gibt es andernorts bereits: Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen und dem Raum Ingolstadt grasen Ziegen. In Baden-Württemberg dienen Schafe als Rasenmäher für die Grünflächen entlang der Autobahnen. In Neu-Ulm gibt es seit Kurzem ein ähnliches Projekt. Erstmals sind sogenannte Zwerg-Zebus als Mähhilfe im Stadtgebiet im Einsatz. "Wenn alles gut läuft, dann können wir uns vorstellen, auch weitere Flächen zu beweiden", sagt Stadtsprecherin Sandra Lützel dazu.

Die bis zu 1,30 Meter großen Tiere Zwerg-Zebus gehören zu den sogenannten Buckelrindern. Daher auch ihr Name: Das Wort Zebu wird vom tibetanischen Wort "zeu" beziehungsweise "zeba" abgeleitet und heißt so viel wie "Buckel". Bei den männlichen Tieren sei der wesentlich stärker ausgeprägt als bei den weiblichen. Es ist aber kein Fettspeicher wie bei Kamelen, sondern er besteht aus marmoriertem Muskelfleisch.