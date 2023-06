Erwin Müller erhebt persönlich das Glas für 37-Millionen-Euro-Residenz in Neu-Ulm

Plus Eigentlich hätte ein Hotel neben der Glacis-Galerie entstehen sollen. Jetzt kommt so etwas Ähnliches, und dem milliardenschweren Investor gefällt's.

Drogeriekönig Erwin Müller denkt auch mit 90 Jahren an die Zukunft. In Neu-Ulm kommt der alleinige Geschäftsführer des europaweit agierenden Filialisten persönlich zum Richtfest. Wie bei Richtfesten immer als Chef der Immobilientochter, der Firma "JV-Grundstücks OHG".

Erwin Müller (90) beim Richtfest für das Projekt "Schönes Leben" in Neu-Ulm.

"Recht schönen Dank, dass Sie in den Kosten geblieben sind. Zumindest von meiner Seite aus", sagt Müller beim Richtfest. Der Bauherr und Investor gibt diese mit 35 bis 37 Millionen Euro an. Dafür wurde jetzt ein Apartmenthaus gebaut, das auch Elemente eines Hotels haben soll. Ursprünglich hatte der Grundstücksbesitzer im Jahr 2018 die Baugenehmigung für ein Hotel mit 154 Doppelzimmern. Doch dann kam Corona und die Interessenten für einen Hotelbetrieb seien weggebrochen, wie Georg Kling auf dem Richtfest sagte.