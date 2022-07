Erwischter Dieb bewaffnet sich mit Steinen und einem Messer

Nachdem ein 28-Jähriger beim Stehlen erwischt und angezeigt wird, will er sich an dem Laden rächen. Er holt sich mehrere faustgroße Steine und ein Küchenmesser.

Am Freitagnachmittag ist ein 28-Jähriger beim Stehlen in einem Lebensmittelgeschäft im Einkaufzentrum in der Neu-Ulmer Bahnhofstraße ertappt worden. Der Ladendetektiv beobachtete den Täter, wie er im Laden Aprikosen aß und anschließend ging, ohne die Früchte zu bezahlen. Als der Mann den 28-Jährigen festhalten wollte, biss er den Ladendetektiv in die Arme. Die Polizei nahm den Täter anschließend fest.

Nachdem der Mann nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde, besorgte er sich nach Angaben der Polizei mehrere faustgroße Steine und ein Küchenmesser. Die Steine warf er gegen die Außenfassade des Lebensmittelgeschäftes. Der Ladendetektiv wollte dies unterbinden, woraufhin der 28-Jährige Mann sein Küchenmesser zückte und den Detektiv damit bedrohte. Die Polizei nahm den Täter erneut fest. Verletzt wurde niemand, der Schaden am Gebäude wird mit mehr als 2.500 Euro angegeben. Die Staatsanwaltschaft ordnete die vorläufige Festnahme und die Vorführung des Mannes beim Amtsgericht Memmingen an. (AZ)