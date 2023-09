"Erzähl mir was vom Tod": Ausstellung wird bis Juni verlängert

Das Edwin Scharff Museum hat sich mit dieser Ausstellung an eines der schwersten Themen überhaupt herangewagt. Das kommt beim Publikum gut an.

Im Neu-Ulmer Kindermuseum steht seit fast einem Jahr ein Sarg. Jeden Tag liegen andere Menschen darin - natürlich keine Toten, sondern die Besucherinnen und Besucher des Edwin Scharff Museums. Dort ist die Ausstellung "Erzähl mir was vom Tod" zu sehen, die Kinder behutsam an dieses Tabuthema heranführt. Die Schau kommt gut an, nun wird sie verlängert.

Es geht um Fragen wie "Was passiert eigentlich, wenn man tot ist, wachsen einem dann Engelsflügel?", "Warum muss man überhaupt sterben?", "Sind wir dann einfach weg?" oder "Ist jemand erst wirklich tot, wenn sich niemand mehr an ihn erinnert?". Es sind Fragen, die schon Kinder beschäftigen und auf die auch viele Erwachsene Antworten suchen. "Erzähl mir was vom Tod" lädt zur interaktiven Auseinandersetzung ein.

Besucherinnen und Besucher betreten die Ausstellung durch eine Zeitmaschine, die sie ins Jenseits bringt. Dort durchwandern sie verschiedene Stationen und erleben auch, welche Antworten andere Kulturen auf die Fragen nach dem Tod gefunden haben und wie sie mit dem Sterben umgehen.

Positives Feedback von den Museumsbesuchern

Wie das Museum mitteilt, sind die Rückmeldungen zur Ausstellung sind überwiegend sehr positiv. Sie seien "restlos begeistert" oder auch "Wunderbare Ausstellung zum Thema Tod. Geht ans Herz, gibt Hoffnung ohne Kitsch.", schreiben Besucherinnen und Besucher. Dabei sei die Skepsis vor dem Ausstellungsbesuch häufig groß. Aber: "Viele Leute gehen fröhlicher aus der Ausstellung raus, als sie reingekommen sind. Weil die Ausstellung Hoffnung macht und zeigt, wie wertvoll das Leben ist", sagt Museumspädagogin Birgitta Karlson.

Im Jahr seit Eröffnung der Ausstellung gab es auch für die Museumspädagogen selbst berührende Erlebnisse. So zum Beispiel bei einer Kindergartengruppe, die nach dem Tod eines Kindes im Museum zu Gast war. Die Museumspädagoginnen und Pädagogen waren regelrecht beeindruckt von der Offenheit, mit der bereits fünfjährige Kinder mit einem Todesfall umgehen können – wenn man sie dabei begleitet und sie ihre Fragen stellen lässt.

Die Ausstellung „Erzähl mir was vom Tod – Eine interaktive Ausstellung über das Davor und Danach“ wurde vom Berliner Kindermuseum Alice und den Franckeschen Stiftungen in Halle unter Beteiligung des Edwin Scharff Museums Neu-Ulm entwickelt. Für Gruppenbesuche ist das Museum bis Jahresende bereits ausgebucht. Grund genug für die Verantwortlichen, die Ausstellung zu verlängern. Sie läuft nun also noch bis zum 30. Juni 2024. (fwo/AZ)

Info: Das Edwin Scharff Museum ist Dienstag und Mittwoch von 13 bis 17 Uhr, Donnerstag und Freitag von 13 bis 18 Uhr sowie an Wochenenden von 10 bis 18 Uhr geöffnet