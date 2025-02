Es eröffnet tatsächlich: Neues Plaza-Parkhotel begrüßt am Samstag erste Gäste

Der Start wurde immer wieder verschoben. Und noch vor einem Monat hatte es nicht wirklich nach einer Eröffnung ausgesehen. In der Eingangshalle sah es vielmehr weiterhin nach Baustelle aus. Doch zu Beginn dieser Woche war im neuen Plaza Premium Parkhotel in Neu-Ulm dann doch schon eine Art Rezeption zu erkennen. Es hingen sogar bereits Gläser kopfüber an einer Bar. Vier Jahre lang nächtigte hier kein Gast mehr. An diesem Samstag soll es nun wieder soweit sein. Es dürfte eine Punktlandung werden.

Michael Kroha Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neu-Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis