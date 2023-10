Neu-Ulm

Es ist wirklich wahr: Die Brache am Petrusplatz wird jetzt beseitigt

Plus Selten wurde ein Spatenstich so herbeigesehnt wie am Mittwoch. Seit dem Ende des traditionsreichen Bettenhauses Renftle fehlt es in Neu-Ulms Mitte seit acht Jahren an Leben. Am Rand gab's Ärger.

Eigentlich ist ziemlich unauffällig, was hier am Petrusplatz 3 entsteht: Die Sparkasse Ulm baut 19 Wohnungen, die sie auch vermieten will. Für auffällig viel Aufmerksamkeit sorgt einzig und allein der steinige Weg, der nun zum Spatenstich führte. Fast, so ist immer wieder in Neu-Ulm zu hören, hätte man sich an die Brache gewöhnt.

Um die Adresse Petrusplatz Nummer 3 ist es seit dem Aus für das Bettenhaus Renftle im Jahr 2015 nicht mehr gut bestellt. Das Zehn Millionen-Euro-Projekt „P3 - Wohnen und Arbeiten am Petrusplatz“, wie es damals im Werbeprospekt hieß, brach der Firma Steinle das Genick, es folgte die Insolvenz. „Die Käufer sind sehr nervös und rufen bei uns an, weil sie Steinle nicht erreichen“, sagte damals ein beteiligter Bauunternehmer unserer Redaktion. Denn fast alle Wohnungen waren bereits verkauft.

