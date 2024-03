Es riecht nach Gas: Feuerwehr rückt zu Wohnhaus in Pfuhl aus

Weil Gasgeruch gemeldet wurde, kam es in der Nacht zum Donnerstag zu einem Feuerwehreinsatz in Neu-Ulm. Vor Ort konnte Entwarnung gegeben werden.

In der Nacht zum Donnerstag wurden Feuerwehr und Polizei Neu-Ulm zu einem gemeldeten Gasgeruch im Außenbereich eines Wohnhauses in der Friedrichsaustraße in Pfuhl gerufen. Durch sofort eingeleitete Messungen der Feuerwehr konnte ein Ausströmen von Gas ausgeschlossen werden, melden die Einsatzkräfte zu dem Vorfall. Der Geruch sei vermutlich auf die Ölheizung des Nachbarn zurückzuführen gewesen. Es kam zu keinem Sachschaden und es wurden keine Personen verletzt oder gefährdet. Neben 22 Einsatzkräften der Feuerwehr Neu-Ulm und Pfuhl war auch ein Rettungswagen vor Ort. (AZ)