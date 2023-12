Essen angebrannt: Rauch am Augsburger-Tor-Platz in Neu-Ulm

Feuerwehreinsatz in der Neu-Ulmer Innenstadt: Aus einem Wohnhaus quillt Rauch. Der Schaden ist größer als zunächst angenommen.

Feuerwehr und Polizei sind am späten Dienstagvormittag zu einem Einsatz in Neu-Ulm gerufen worden: Aus einer Wohnung im dritten Stock eines Wohnhauses am Augsburger-Tor-Platz quoll Rauch. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, habe es sich um einen Fettbrand gehandelt. Die Küche wurde "ordentlich beschädigt".

Mutmaßlich sei Essen in einem Topf auf dem Herd vergessen worden. Die Höhe des Schadens wird auf 50.000 Euro geschätzt. Der Einsatz wurde zügig abgeschlossen, acht Feuerwehrautos, zwei Rettungswagen, ein Notarzt und eine Streife waren alarmiert. Es gibt leichte Verkehrsbehinderungen. Die Augsburger Straße ist in Richtung Offenhausen gesperrt, in Richtung Neu-Ulm läuft der Verkehr (AZ)