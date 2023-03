Essen auf dem Herd: Die Feuerwehr muss ausrücken

Wenn die Feuerwehr anrückt, geht es manchmal nur um eher kleine Zwischenfälle.

Kleiner Anlass, große Wirkung: Am Freitagnachmittag hatten sich eine 63-jährige Frau aus ihrer Wohnung in der Bradleytraße ausgesperrt, doch das Essen stand noch auf dem Herd. Weil sie offenbar vermutete, es könne dort verbrennen, wurde die Polizei alarmiert. Die wiederum setzte die Feuerwehr in Marsch, um die Wohnungstüre zu öffnen. Das klappte auch ohne Probleme. Im Polizeibericht heißt es dazu: "Die 63-Jährige konnte das Essen ohne Weiteres von dem Herd nehmen. Die Feuerwehr Neu-Ulm war mit vier Fahrzeugen und elf Einsatzkräften vor Ort." (AZ)