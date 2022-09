Neu-Ulm

vor 18 Min.

Europapremiere: Tesla startet jetzt mit neuem Autohaus in Neu-Ulm durch

Das Tesla-Center Nummer 21 steht in Neu-Ulm-Schwaighofen. Ziemlich direkt neben Mercedes.

Lokal Opulent ist anders: Das neue Tesla-Autohaus in Neu-Ulm kommt schlicht daher. Das Besondere daran ist auf den ersten Blick nicht zu erkennen.

Von Oliver Helmstädter Artikel anhören Shape

Tesla, die vom schillernden Tausendsassa Elon Musk gegründete Automarke, reiht sich jetzt in der "Autostadt" Neu-Ulm-Schwaighofen in die Normalität ein: neben Mercedes und ganz nah bei Ford, Nissan und Renault. Nach einem "Pop-up-Store" feiert die Automarke in Neu-Ulm dennoch eine Europapremiere.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen