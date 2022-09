Event für Kinder: Am 10./11. September mit dem Drachenboot auf der Donau paddeln

Zwei Tage lang schippern Drachenboote und Stechpaddels über die Donau. Was für Kinder und Jugendlichen geboten sein wird und wo sich diese anmelden können.

Am 10. und 11. September haben Kinder und Jugendliche in der Friedrichsau auf dem Gelände von "Be Active" kostenlos die Möglichkeit, an unterschiedlichen Rennen teilzunehmen. Wie Veranstalter Maximilian Löwlein mitteilte, soll es an diesem Wochenende mehrere Regatten geben.

Beginn ist demnach jeweils um 10 Uhr. Am Samstag, 10. September, findet zunächst eine Drachenboot-Regatta, anschließend ein Drachenboot-Tauziehen statt. Darauf folgt die Siegerehrung und eine Party. Am Sonntag steht das "Stand-up-Paddle" im Vordergrund. Anfangs als 200-Meter-Rennen, ab 12.30 Uhr findet das Kinder- und Jugendpaddeln statt. Abgerundet wird die Veranstaltung mit einer Siegerehrung. Die Anmeldung ist über www.be-active-ulm.de möglich. (AZ)