Evobus: Daimler-Truck-Vorstand hält Stellenabbau für "absolut notwendig"

Plus Aus Sicht der Evobus-Beschäftigten in Neu-Ulm hatten die neuen Zahlen des Mutterkonzerns Daimler Truck kaum ermutigende Aspekte. Das Reisebus-Geschäft lahmt weiter.

Um den Verlust von 600 Arbeitsstellen kommt das Evobus-Werk in Neu-Ulm anscheinend nicht herum: Daimler-Truck-Vorstandsmitglied Jochen Goetz betonte auf Anfrage der Redaktion bei der Vorstellung der Zahlen für das dritte Quartal, dass das Geschäft mit Reisebussen noch "weit, weit entfernt" von einer normalen Situation sei.