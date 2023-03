Das Unternehmen Evobus fährt wieder Gewinne ein

Daimler Truck hat ein erfolgreiches erstes Jahr als börsennotiertes Unternehmen hinter sich. Auch im Bereich Busse geht es bergauf.

Die Bustochter des Nutzfahrzeugherstellers Daimler Truck mit ihrem Werk in Neu-Ulm steigerte den Umsatz im Geschäftsjahr 2022 um 15 Prozent auf 3,68 Milliarden Euro. Das wurde auf der ersten Bilanzpressekonferenz deutlich.

Der Absatz der Bustochter "Daimler Buses" lag im Jahr 2022 mit 24.041 Einheiten (plus 28 Prozent) deutlich über dem Vorjahresniveau. Der Absatzanstieg resultierte im Wesentlichen aus einer stärkeren Marktnachfrage in Brasilien. In Europa lag der Absatz mit 6.325 Einheiten auf dem Vorjahresniveau. Der Absatz entsprach somit der zu Jahresbeginn 2022 abgegebenen Prognose von 20.000 bis 25.000 Bussen.

Evobus macht wieder Gewinne

Der Gewinn, um Zinsaufwendungen, Steuern und Abschreibungen sowie andere Anpassungen der Kennzahl bereinigt, lag in der Bussparte bei 14 Millionen Euro nach einem Verlust von 77 Millionen im vergangenen Jahr. Die Bussparte habe damit den "Break-even", den Sprung über die Gewinnschwelle, geschafft. Das europäische Reisebusgeschäft, bedeutsam für das Werk in Neu-Ulm, habe sich aber nur langsam erholt, wie auf der Bilanzpressekonferenz von Daimler-Truck-Chef Martin Daum gesagt wurde. Die Geschäftsführung und Gesamtbetriebsrat hatten jüngst ein Zukunftsbild zur langfristigen Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit und der deutschen Standorte vereinbart. "Ein wichtiger Schritt um die langfristige Wettbewerbsfähigkeit unserer beiden deutschen Werke zu sichern", wie Daum sagte.

Unter anderem wird der Bus-Rohbau für die Werke Ligny-en-Barrois, Mannheim und Neu-Ulm ab dem Jahr 2028 vollständig am Standort Holýšov in Tschechien erbracht. Im Gegenzug konnte der Gesamtbetriebsrat die Verlängerung der bestehenden Zukunftssicherung für die Beschäftigten bei Evobus in Deutschland von aktuell 2024 bis Ende 2033 erreichen. Damit sind betriebsbedingte Kündigungen in diesem Zeitraum ausgeschlossen. Außerdem investiert "Daimler Buses" bis Ende des Jahrzehnts rund 150 Millionen Euro in die beiden deutschen Standorte.

In Neu-Ulm wird auch bei Setra auf alternative Antriebe gesetzt

Im Hinblick auf das CO₂-neutrale Fahren seien die strategischen Weichen gestellt worden: Bis 2030 will "Daimler Buses" in jedem Produktsegment batterieelektrische oder wasserstoffbetriebene Modelle anbieten, die im Fahrbetrieb CO₂-neutral sind. Im Stadtbus Segment sollen im Kernmarkt Europa ab 2030 nur noch Neufahrzeuge vertrieben werden, die im Fahrbetrieb CO₂-neutral sind. "Daimler Buses" bietet Kunden zudem bereits heute ein E-Mobility-Gesamtsystem für den Betrieb einer Elektroflotte. Dazu gehört unter anderem die Errichtung der Stromversorgungsinfrastruktur inklusive der entsprechenden Baumaßnahmen, die bei Bedarf schlüsselfertig angeboten werden.

Im Segment Busse investierte Daimler Truck für Forschung und Entwicklung 148 Millionen Euro und damit deutlich mehr als Im Vorjahr (123 Millionen Euro). Im Fokus stand auch im Jahr 2022 die Transformation des bestehenden Produktportfolios in Bezug auf emissionsfreie Antriebe. Darüber hinaus wurde das heutige Diesel-Produktportfolio weiterentwickelt. Diesel, so betonte Daimler-Truck-Chef Martin Daum, werde noch das ganze Jahrzehnt bei Bussen eine Rolle spielen.