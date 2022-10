Evobus in Neu-Ulm gibt in schweren Zeiten wieder Gas

Plus Der Bushersteller aus dem Hause Daimler Truck wächst im Vorjahresvergleich dreistellig. Doch Sorgen bleiben - vor allem für das Werk in Neu-Ulm.

Es gibt gute Nachrichten vom Evobus in Neu-Ulm, dem Zuhause der Reisebusmarke Setra: Der gesamte Konzern, Daimler Truck, hat im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022 eine starke Geschäftsentwicklung verzeichnet. Auch mit dem durch Corona gebeutelten Segment Busse geht es zumindest etwas bergauf.