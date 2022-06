Evobus in Neu-Ulm startet Produktion der nächsten Generation Setra Reisebusse

Im Daimler-Buswerk in Neu-Ulm gehen die neuen Busse der Typen Comfort-Class und Top-Class vom Band. Der Busbau ist jetzt digitaler.

Das Daimler Buses Werk Neu-Ulm hat mit der Serienproduktion der neuen Setra Comfort-Class und Top-Class 500 begonnen. Die erste Comfort-Class der nächsten Generation ist bereits vom Band gelaufen, die Top-Class folgt in Kürze. Damit unterstreiche der Standort laut einer Daimler-Truck-Meldung seine Rolle als Kompetenzzentrum für Reisebusse im Daimler Buses Produktionsverbund.

Neu-Ulm ist die Heimat der Daimler-Truck-Marke Setra

Der Standort trage maßgeblich dazu bei, dass die neuen Reisebusse in höchster Setra Qualität auf die Straße gebracht werden. Das Unternehmen stellt die beiden Topmodelle noch in diesem Sommer offiziell vor. Die Fahrzeuge erhalten zahlreiche technische und optische Neuerungen.

Der Produktionsanlauf einer neuen Fahrzeuggeneration sei immer wieder eine Herausforderung. Jochen Duppui, Leiter Produktion Daimler Buses Westeuropa, sagt: "Doch auf das Know-how unserer Mannschaft hier in Neu-Ulm ist Verlass: Sie weiß genau, wie Premium-Reisebusse nach höchsten Qualitätsstandards produziert werden." Und der Produktionsstart der beiden Setra Omnibusse habe das wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt."

Setra setzt auf Digitalisierung

Mit dem Produktionsstart der Setra Comfort-Class und Top-Class hat Daimler Buses in Neu-Ulm erstmalig den sogenannten digitalen Busaufbau pilotiert. Dabei wurden alle neuen Komponenten der beiden Omnibusse in der korrekten Montagereihenfolge vorab digital am Computer zusammengesetzt und die einzelnen Prozess-Schritte analysiert. So konnten im Vorfeld der Montageablauf optimiert und nachträgliche Prozessanpassungen minimiert werden, was zum reibungslosen Produktanlauf beigetragen hat. Die Methodik wird in Zukunft bei allen neuen Baureihen eingesetzt werden. (AZ)