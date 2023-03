Evobus ist wieder in der Spur, doch der Bonus bleibt in Neu-Ulm aus

Plus Daimler Truck legt ein erfolgreiches erstes Jahr als börsennotiertes Unternehmen hin. Auch im Busgeschäft geht es bergauf, doch das zahlt sich nichts aus.

Nach "intensiven Verhandlungen mit der Unternehmensleitung", wie Michael Brecht, Vorsitzender des Gesamtbetriebsrates der Daimler Truck AG zitiert wird, wird eine Gesamtzahlung von 7.300 Euro für jeden der Stammbelegschaft fällig. Allerdings gehen die Evobus-Beschäftigten hier leer aus. Denn diese Vereinbarung komme aus der "alten Daimler-Welt", wie es Daimler-Truck-Chef Martin Daum auf der Bilanzpressekonferenz ausdrückte.