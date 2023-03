Neu-Ulm

vor 14 Min.

Evobus-Standort in Neu-Ulm war gefährdet

Evobus in Neu-Ulm hat eine Zukunft. Die Geschäftsführung von Daimler Buses und der Gesamtbetriebsrat vereinbarten einZukunftsbild zur Sicherung der deutschen Standorte.

Plus Das Neu-Ulmer Evobus-Werk in Neu-Ulm hat wieder eine langfristige Perspektive. Während monatelanger Verhandlungen stand die Busproduktion in Deutschland offenbar durchaus auf der Kippe.

Von Oliver Helmstädter

Beide Seiten mussten sich bewegen für ein "Zukunftsbild" der Produktion von Bussen in Deutschland, in Mannheim werden weiter Stadtbusse produziert und in Neu-Ulm Reisebusse. "Ich würde sogar sagen, es ist uns gelungen die Traditionsstandorte zu retten", sagte Bruno Buschbacher, Gesamtbetriebsratsvorsitzender bei Evobus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen