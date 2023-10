Neu-Ulm

18:00 Uhr

Ex-Barfüßer: Das erwartet die Stadt vom künftigen Betreiber

Plus Am Mittwoch entscheidet der Stadtrat Neu-Ulm, wie es mit dem ehemaligen Offizierscasino weitergeht. Ein potenzieller Betreiber hat bereits abgewinkt.

Von Michael Ruddigkeit, Oliver Helmstädter Artikel anhören Shape

Paul's Biergarten hat inzwischen geschlossen, einen Winterzauber wird es dieses Jahr nicht geben. Was also passiert mit dem Ex-Barfüßer-Gelände am Neu-Ulmer Donauufer? Über die Zukunft des Areals entscheidet der Neu-Ulmer Stadtrat in der nächsten Sitzung am Mittwoch, 4. Oktober. Dann sollen die Bedingungen für die Ausschreibung festgezurrt werden. Ein potenzieller Betreiber hat bereits abgewinkt.

Verpachtung oder Erbbaurecht? Das ist die Frage beim Ex-Barfüßer

Eine Projektgruppe mit Vertretern der Verwaltung und des Stadtrats hat sich in zwei Sitzungen mit den verschiedenen Möglichkeiten befasst, wie das ehemalige Offizierscasino betrieben werden soll. Es ging vor allem um die Frage, ob das Areal verpachtet oder per Erbbaurecht vergeben werden soll. Bei einer Verpachtung müsste die Stadt vor der Vergabe mehrere Millionen Euro in die Sanierung stecken, sie hätte aber weiterhin den Hut auf. Beim Erbbaurecht sehen manche Stadträte die Gefahr, dass die Stadt dann nur noch begrenzten Einfluss auf die Nutzung hätte. Abschreckende Beispiele aus der Vergangenheit: das Freizeitbad Atlantis oder das Hotel Golden Tulip.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen