vor 17 Min.

Ex-Barfüßer und Bad Wolf in Neu-Ulm: CSU-Fraktion fordert Aufklärung

Plus Wie sollen die Grundstücke an der Donau künftig genutzt werden? Aus Sicht der Christsozialen muss es eine Planung "aus einem Guss" geben.

Von Michael Ruddigkeit

Noch vor knapp zwei Jahren schien alles klar: Das ehemalige Barfüßer-Gebäude in Neu-Ulm wird abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Und auch das Gelände der früheren Gaststätte Bad Wolf sollte ein neues Gesicht erhalten. Doch nachdem Gastronom Eberhard Riedmüller seine Pläne von einem Hotel-Neubau am Donauufer aufgegeben hatte, wurden die Karten neu gemischt. Inzwischen ist auch ein Erhalt des früheren Offizierskasinos wieder eine Option. Die CSU-JU-Fraktionsgemeinschaft im Neu-Ulmer Stadtrat fordert nun in einem Antrag an Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger Aufklärung über den aktuellen Stand: Was wird aus den Grundstücken an der Donau?

