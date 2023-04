Neu-Ulm

vor 4 Min.

Ex-Golden-Tulip-Hotel steht weiter leer: OB Albsteiger "blutet das Herz"

Erinnerungen an die guten Zeiten der Hotellerie in Neu-Ulm an der Donau: Noch hängt der Schriftzug des letzten Betreibers, Golden Tulip, hoch oben an dem Gebäude.

Plus Die Zukunft des ungenutzten Hotels am Neu-Ulmer Donauufer ist ungewisser denn je. Im Neu-Ulmer Rathaus nimmt damit die Verzweiflung zu. Eine Spur führt nach Frankfurt.

Von Oliver Helmstädter Artikel anhören Shape

Wenn Neu-Ulm ein Filetgrundstück hat, ist es das: jenes Areal mit der Adresse Silcherstraße 40 in Neu-Ulm, bei dem der Postkartenblick über die Donau zum Standard gehört. "Mein Herz blutet jedes Mal, wenn ich daran vorbeigehe", sagt Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger über den Anblick.

Anter-Group will das als Mövenpick erbaute Hotel in Neu-Ulm verkaufen

Das 1979 für Mövenpick erbaute Hotel, in dem sogar schon der heutige König von Thailand zu Gast war, ist seit Ende September 2020 dicht. Eine Sanierung der 135 Zimmer sei im März 2021 fertiggestellt worden, teilte der Besitzer der Immobilie im Juni vergangenen Jahres mit. Doch die Anter-Group aus Düsseldorf, die 3,5 Millionen Euro in das Gebäude gesteckt haben will, verzichtete plötzlich auf die Eröffnung des "Parkhotel Neu-Ulm by Stays". Geplant sei vielmehr ein Verkauf, hieß es.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen