Neu-Ulm

vor 32 Min.

Wie geht's weiter beim Ex-Golden-Tulip? Stadt gibt die Hoffnung nicht auf

Das Edwin-Scharff-Haus (links) ist nach einer Pause für eine Generalsanierung wieder in Betrieb. Das angeschlossene Hotel – zuletzt von Gold Tulip betrieben – ruht noch in Frieden.

Plus Über 70 Tage ist es nun her, seitdem der wahrscheinliche neue Betreiber des Parkhotels an der Donau durchsickerte. Im Neu-Ulmer Rathaus gibt es Hoffnung auf einen Vertrag.

Von Oliver Helmstädter

Kurz vor Weihnachten ging der designierte Golden-Tulip-Nachfolger an die Öffentlichkeit: "Plaza Hotelgroup expandiert mit Hotelkäufen" ist auf der Homepage zu lesen. Doch das Wort Neu-Ulm kommt im Text nicht vor. Scheitert der Deal noch kurz vor der Ziellinie? Eine Spurensuche.

Dass das Interesse der Plaza Hotelgroup, die derzeit Hotels an 50 Standorten in Deutschland, Österreich und den Niederlanden mit insgesamt über 7500 Zimmern betreibt, mehr als ein Gerücht ist, kann man im Handelsregister nachlesen: Das Unternehmen "Plaza Hotelinvest Neu-Ulm GmbH", das sich den Kauf von Immobilien und den Betrieb von Hotels als Unternehmensgegenstand auf die Fahnen geschrieben hat, wird nach wie vor als "aktiv" geführt. Geschäftsführerin ist Yonca Yalaz, die Geschäftsführerin Plaza Hotelgroup. Ein übliches Vorgehen im Haus. Yalaz ist Geschäftsführerin zahlreicher anderer Töchter-Firmen im Plaza-Imperium.

